Киев готов применить в Донбассе химическое оружие

"Донецкое агентство новостей" со ссылкой на представителя оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуарда Басурина сообщает, что ВСУ (Вооруженные силы Украины) готовы применить химическое оружие в Донбассе.

Басурин заявил, что такие сведения удалось получить от разведки. Он не исключил того, что химическое оружие могут применить и на территории самопровоглашенной республики, и в районах, подконтрольных Киеву.

Химическое оружие - как ядерное и биологическое - это оружие массового поражения и запрещено рядом международных договоренностей.

Читайте также: Кремль прокомментировал намерение Киева вернуть Донбасс

В Киеве знают, когда закончится война в Донбассе

