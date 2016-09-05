Куда упали баллистические ракеты КНДР

Одна из запущенных КНДР баллистических ракет упала в море в районе острова Хоккайдо. Служба безопасности на море Японии объявила всем судам о необходимости принятия повышенных мер безопасности.

В случае обнаружения обломков ракет попросили не приближаться к ним, а сообщить специалистам.

Министр обороны Японии Томоми Инада прервала свой визит в военный лагерь Нэрима в Токио в связи с пуском Северной Кореей баллистических ракет, сообщает РИА Новости.

Запущенные КНДР ракеты относятся к типу "Нодон", дальность их полета составила около 1000 км, сообщил Комитет начальников штабов Республики Корея.

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В понедельник, 5 сентября, в СМИ появилась информация о том, что власти КНДР осуществили запуск трех баллистических ракет.

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