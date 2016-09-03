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//В мире

В Германии разгорается новый дизельный скандал - на этот раз с Fiat-Chrysler

3 сентября 2016, 16:29 [ «АН-онлайн» ]

В Германии разгорается новый дизельный скандал - на этот раз с Fiat-Chrysler
globallookpress.com

Очередной «дизельгейт» готово инициировать Министерство транспорта Германии. Только на этот раз – в отношении концерна Fiat-Chrysler . Претензии к итальянцам в точности те же, что были и к Volkswagen.

В адрес Европейской комиссии власти Германии уже направили письмо, в котором утверждается, что в двухлитровом дизеле альянса FCA обнаружено устройство, занижающее уровень вредных выбросов. По сообщению Reuters, данное устройство включается при запуске двигателя и работает ровно 22 минуты. Надо сказать, что процедура тестирования двигателя на выбросы как раз занимает 20 минут. Устройство обнаружено на моторах на Fiat 500X, Fiat Doblo и Jeep Renegade.

Итальянские специалисты ничего противоречащего нормам в своих моторах не обнаруживают, поэтому разбирать инцидент будут европейские власти. 

 

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