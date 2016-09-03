В Шотландии началась официальная дискуссия о выходе из состава Великобритании

Чтобы защитить национальные интересы страны и её народа, в Шотландии начата официальная дискуссия по поводу важнейшего вопроса – о независимости региона и его выхода из состава Великобритании.

Никола Старджен, первый шотландский министр, подчеркивает, что те изменения, которые произойдут после выхода Великобритании из состава Европейского союза, обязательно коснутся и Шотландию. Поэтому страна должна предотвратить это влияние, приняв меры уже сейчас. С тех пор, как был проведен референдум о независимости Шотландии, прошло два года и многое изменилось.

По мнению министра, новое всеобщее голосование можно инициировать только в том случае, если будет уверенность в победе. Только таким образом граждане смогут защитить и отстоять независимость своей страны.

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