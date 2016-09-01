Прибрежные районы Новой Зеландии эвакуируют после землетрясения

Власти Новой Зеландии объявили об эвакуации жителей прибрежных районов после произошедшего там землетрясения магнитудой более 7 баллов. В данный момент сохраняется угроза цунами.

Землетрясение произошло сегодня в северо-восточном направлении от города Гисборн. О погибших в результате стихийного бедствия, а также о разрушениях в этом районе пока не сообщается. Власти объявили об угрозе цунами для восточного побережья Северного острова и северной части Южного острова. В данный момент проводится эвакуация местных жителей.

Землетрясения в Новой Зеландии - явление достаточно частое. Здесь проходит полоса тектонических разломов, на которую приходится порядка 90% всех землетрясений на планете.

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