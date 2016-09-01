Киевский суд разрешил арестовать Шойгу

Украинские власти не оставляют попыток привлечь к уголовной ответственности министра обороны РФ Сергея Шойгу. Глава военного ведомства оказался в числе восемнадцати высокопоставленных российских чиновников, ордер на арест которых выдал суд в Киеве.

Напомним, ранее Шойгу был объявлен на Украине в розыск. Власти страны вменяют ему в вину ряд тяжких преступлений, среди которых государственная измена и создание террористической группировки.

Стоит отметить, что Шойгу – не единственный представитель российских Вооруженных сил, которым интересуются украинские правоохранители. Весной этого года они вызвали на допрос командующего Черноморским флотом Александра Витко.