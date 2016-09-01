Настоящее чудо могут наблюдать ученые на территории греческого острова Кефалония, где обитают неизученные наукой теплокровные змеи, которые ежегодно собираются в праздник Успения на месте бывшего монастыря.

Протоиерей Геннадий Заридзе, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Воронежской области и глава Объединения православных ученых, собирается пригласить на остров серпентолога, который смог бы изучить уникальное явление. Дело в том, что на острове обитают теплокровные змеи.

Согласно преданию, к острову, где располагался женский монастырь, причалили пираты. Сестры начали отчаянно молиться Богородице у иконы, на которой были изображены змеи. Молитва была услышана: отовсюду выползли змеи и накинулись на пиратов, которые в страхе уплыли. И теперь на территории несуществующего уже монастыря собираются эти ядовитые змеи, но никого никогда не кусают.

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