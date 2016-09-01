Клинтон обрушила на Трампа тезис об «американской исключительности»

В предвыборной речи перед электоратом Хиллари Клинтон в очередной раз подвергла критике своего конкурента Дональда Трампа, который позволил выразить сомнения в «исключительности» американской нации.

Кандидат от демократов Хиллари Клинтон обратила внимание своих сторонников на то, что её оппонент Дональд Трамп не согласен с мнением, что нация американцев исключительна. Он поставил эту мысль под сомнение, считая, что она оскорбляет весь остальной мир.

На самом же деле, как считает Клинтон, американская нация исключительна, и в поддержку этого мнения кандидат в президенты приводит мнение Авраама Линкольна, который называл американцев лучшей надеждой Земли. По словам Хиллари Клинтон, США поистине незаменимы в мировой политике.

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