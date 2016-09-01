Роуссефф после импичмента закончила речь цитатой Маяковского

После импичмента с неутишительными для неё результатами экс-президент Бразилии Дилма Роусефф нашла в себе силы обратиться к соратникам и заявила о продолжении собственной политической деятельности.

Речь, обращенную к сторонникам, которых у Дилмы Роусефф нашлось не так много, теперь уже бывший президент Бразилии закончила словами из стихотворения великого русского поэта Владимира Маяковского. По словам экс-президента, «нас не с чего радоваться, / но не с чего грустить. /Бурна вода истории».

Отдельным голосованием было решено, что Роусефф милостиво оставят право занимать госпосты в течение восьми лет. Такой запрет мог быть введен в силу после импичмента.

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