Парламент Испании в первом туре отверг кандидатуру Рахоя на пост премьера

Не удалось Мариано Рахою занять пост премьер-министра Испании после первого тура. Он не был поддержан большинством депутатов, которые высказались против его кандидатуры. Не хватило шести голосов.

Для того чтобы судьба Мариано Рахоя на посту главы кабинета министров свершилась, требовалось 176 голосов депутатов из 350. Но кандидату от Народной партии не доставало всего шести голосов, чтобы обеспечить себе победу. 180 членов парламенты высказались против Рахоя.

Второй тур наступит 2 сентября, но на нем действуют другие правила. Достаточно того, чтобы Рахой был выбран большинством голосов, независимо от их количества.

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