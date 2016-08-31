Венесуэла замораживает отношения с Бразилией

Замораживание отношений между Венесуэлой и Бразилией стало следствием случившегося в стране государственного переворота, в ходе которого президенту был объявлен импичмент и нарушена конституция.

Министерство иностранных дел Венесуэлы заявило о том, что страна прекращает все контакты с Бразилией, открыто выражая протест против парламентского переворота, произошедшего в государстве.

Импичмент президенту был поддержан 61 из 81 члена верхней палаты, и Венесуэла не считает приемлемым сотрудничать с правительством, которое организовало переворот против президента Дилмы Русеф. Вместо неё пост главы государства занял Мишел Темер, полномочия которого продлятся до конца 2018 года.

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