МВД Польши объяснило, почему на территорию страны не пустили 200 чеченцев

200 чеченцев не смогли проникнуть на территорию Польши, которая объяснила, что целью этих граждан было стремление организовать новый путь для миграции в Западную Европу, но Польша не могла этого допустить.

Объяснения от польского МВД поступили в связи с инцидентом, произошедшим на границе с Белоруссией. Около 200 граждан Чеченской республики пытались перейти границу. Но как заявил Мариуш Блащак, истинной целью этих граждан стало проникновение в Западную Европу через Польшу, которая, закрыв свои границы для чеченцев, решила предотвратить новый миграционный кризис. Мариуш Блащак напомнил, что в Чечне нет войны, что могло как-то оправдать волну мигрантов.

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