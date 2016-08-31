В КНДР казнен зампредседателя правительства

В КНДР был казнен Ким Ён Чжин, ранее занимавший пост зампредседателя правительства и отвечавший за вопросы образования в стране. Два месяца назад началось расследование его деятельности, в результате которого Ким Ён Чжин был обвинен в антипартийности и контрреволюционных взглядах.

Еще двое чиновников были понижены в должности и отправлены в районы сельского хозяйства. Это Ким Ён Чхоль, бывший глава объединенного фронта, и Че Хи, отвечавший за вопросы пропаганды.

Также были расстреляны экс-министр сельского хозяйства и один из чиновников министерства образования.

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