Папа Римский серьезно поговорил с основателем Facebook

На днях Папа Римский Франциск встретился с основателем популярной во всем мире социальной сети Facebook Марком Цукербергом и его супругой Присциллой Чан.

Понтифик стал инициатором серьезного разговора - он захотел обсудить с Цукербергом возможность использования коммуникационных технологий, в частности Facebook, для борьбы с нищетой. Кроме того, согласно данным СМИ Ватикана, Папа Римский считает, что необходимо поощрять культуру живого общения.

Марк Цукерберг и священнослужитель поговорили и о том, какие меры можно принять, чтобы дать людям, находящимся в тяжелом положении, немного надежды.

Читайте также:

Папа Римский упал во время мессы в Польше из-за Мадонны



Папа Римский осудил оголтелый ЗОЖ



