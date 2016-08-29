Суд в Ереване отказался арестовывать россиянина по запросу США

Гражданин Российской Федерации Сергей Миронов был освобожден из здания суда Еревана. Так ереванский судебный орган ответил на запрос США, которые требовали его задержания по обвинению в отмывании денег.

Новое обращение прокуратуры может быть подано в течение пяти дней после того, как ереванский суд отклонил обращение о задержании Сергея Миронова. Пока подозреваемый будет находиться на свободе, но при этом он не должен выезжать из страны. Сергей Миронов оказался задержанным в Армении согласно запросу из США, где он обвиняется не только в отмывании денег, но и передаче неких военных технологий незаконным путем.

Правозащитник Сергея Миронова приводит доказательства того, что его подзащитный никакого отношения к этим преступлениям не имел, будучи сотрудником компании «Синезис».

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