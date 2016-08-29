Суд в Ереване отказался арестовывать россиянина по запросу США
29 августа 2016, 16:41 [ «АН-онлайн» ]
Гражданин Российской Федерации Сергей Миронов был освобожден из здания суда Еревана. Так ереванский судебный орган ответил на запрос США, которые требовали его задержания по обвинению в отмывании денег.
Новое обращение прокуратуры может быть подано в течение пяти дней после того, как ереванский суд отклонил обращение о задержании Сергея Миронова. Пока подозреваемый будет находиться на свободе, но при этом он не должен выезжать из страны. Сергей Миронов оказался задержанным в Армении согласно запросу из США, где он обвиняется не только в отмывании денег, но и передаче неких военных технологий незаконным путем.
Правозащитник Сергея Миронова приводит доказательства того, что его подзащитный никакого отношения к этим преступлениям не имел, будучи сотрудником компании «Синезис».
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