Трамп потребовал, чтобы Клинтон опубликовала свою историю болезни

Дональд Трамп заявил, что готов опубликовать свою подробную историю болезни, призвав поступить точно так же свою соперницу по борьбе за президентское кресло Хиллари Клинтон. Об этом Трамп написал в Twitter.

При этом он назвал Хиллари Клинтон "плутоватой".

Ранее сообщалось, что спикер кандидата в президенты США Трампа Катрина Пирсон дала интервью, в котором заявила, что соперница миллиардера, бывшая госсекретарь и экс-первая леди Хиллари Клинтон страдает ужасной болезнью - дисфазией.

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