Предположительные прогнозы высказали журналисты иностранного издания по поводу возможностей Соединенных Штатов Америки. Будут ли способны США вести войну сразу на двух фронтах – российском и китайском.

Обозреватель журнала The National Interest Роберт Фарли считает сотрудничество России и Китая вполне реальным. В связи с чем журналист пытается ответить на вопрос, а смогли бы США вести «двойную войну» против этих стран.

По мнению Роберта Фарли, стратегия США в этом случае будет напоминать расположение сил во время Второй мировой войны. Флот будет направлен на военные действия в Тихом океане, а Сухопутная армия развернется в Европе. Американские ВВС, по мнению журналиста, смогли осуществлять поддержку на обоих фронтах.

Таким образом, считает Фарли, Соединённые Штаты имеют возможность вести «двойную войну», но только за счет арсенала НАТО. Но, как предупреждает журналист, преимущество США в военном деле может быть в дальнейшем поколеблено.

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