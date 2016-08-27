Жители Италии собрали 6 млн евро для пострадавших в ходе землетрясения

Жители Италии всего за три дня, которые прошли с момента мощного землетрясения в стране, смогли собрать более 6 миллионов 120 тысяч евро.

Эти деньги будут направлены пострадавшим в ходе стихийного бедствия. Граждане Италии воспользовались так называемым "номером солидарности" - 45500, отправив на него SMS-сообщение стоимостью 2 евро. Все средства будут переведены в департамент гражданской обороны, который впоследствии распределит их между людьми, которые пострадали от землетрясения, передает "Российская газета".

Ранее сегодня стало известно, что в Италии начались похороны жертв разрушительных подземных толчков.

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