Тела еще двух погибших при землетрясении извлечены из-под завалов в Италии

В итальянском городе Аматриче из-под завалов разрушенного дома извлекли тела еще двух человек, погибших в ходе мощного землетрясения, которое произошло в центральной части страны в ночь на 24 августа.

Спасатели нашли тела людей в руинах отеля Rome минувшей ночью, сообщил в прямом эфире корреспондент телеканала RaiNews24. Таким образом общее количество погибших в результате землетрясения составляет теперь 283 человека.

Служба Гражданской обороны Италии уточняет, что найденные сегодня останки принадлежат девушке и юноше, которые не значились в списке пропавших без вести.

Напомним, в минувший четверг в районах, пострадавших от землетрясения, был введен режим чрезвычайной ситуации.

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