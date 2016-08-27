Мост рухнул на трассу в Великобритании

В британском графстве Кент на проезжую часть обрушился пешеходный мост.

Согласно последней информации, конструкции моста задел грузовой автомобиль, который двигался под проходящей внизу магистрали. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на представителя полиции графства Кент, один человек пострадал в результате обрушения, людей под обломками не осталось.

Представитель полиции уточнила, что в течение некоторого времени магистраль будет закрыта для движения в обе стороны. Британцы возмущены, поскольку неприятность произошла в первый день длинных выходных, когда принято отправляться отдыхать на юг страны.

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