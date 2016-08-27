В Минске договорились о прекращении огня в Донбассе с 1 сентября

Москва призвала стороны конфликта на юго-востоке Украины полностью прекратить огонь к первому сентября, заявил полпред России Борис Грызлов на переговорах контактной группы в Минске.

Грызлов также отметил, что Украина не должна принимать документы по реформе Конституции и выборам в Донбассе в одностороннем порядке, передает телеканал "Россия 24".

Трехсторонняя контактная группа и представители Донецка и Луганска договорились ввести в Донбассе перемирие с 1 сентября, однако соглашения о прекращении огня подписывались сторонами неоднократно, и каждый раз это приводило только к снижению интенсивности стрельбы.