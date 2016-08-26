Киев предлагает ополченцам прекратить огонь в Донбассе с 1 сентября

На заседании гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы в Минске стороны конфликта на юго-востоке Украины поговорили о прекращении огня в Донбассе с 1 сентября.

Этот вопрос был поднят по инициативе украинского президента Петра Порошенко. Советник украинской Службы безопасности Юрий Тандит в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что необходимо позаботиться о том, чтобы дети смогли начать ходить в школу и детские сады.

Тандит добавил, что украинская сторона увидела - в ДНР и ЛНР эту просьбу услышали.

Также известно, что представитель Киева в в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию кризиса на Украине Ирина Геращенко заявила, что все стороны обязаны прекратить огонь накануне 1 сентября, потому что страдают не только военные, но и мирные жители.