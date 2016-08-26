Количество погибших в ходе землетрясения в Италии неумолимо растет

Вечером в пятницу, 26 августа, в СМИ появилась неутешительная информация о том, что количество погибших в ходе землетрясения в Италии вновь увеличилось.

Согласно последним данным, количество жертв мощных землетрясений на территории Италии сегодня возросло до 278 человек, сообщает телеканал Rai News.

Напомним, ранее итальянские власти приняли решение объявить субботу, 27 августа, днем траура по погибшим при стихийном бедствии. В настоящий момент спасатели продолжают активные поиски людей, пропавших без вести в городах Аматриче, Аккумоли, Пескара-дель-Тронто, а также Аркуата-дель-Тронто.

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