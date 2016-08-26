Афганские крестьяне весной меняют автоматы на мотыги
26 августа 2016, 20:13 [ «АН-онлайн» ]
Спецпредставитель президента по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир КАБУЛОВ рассказал «Аргументам недели» о том, что происходит в Афганистане.
«Самая крупная военно-политическая группировка – это движение талибов «Талибан», – говорит Кабулов. – По нашим данным, в пик сезонной военной кампании её численность по всей территории страны – 70 тысяч «штыков». В обычный период под ружьём 30–35 тысяч».
По словам спецпредставителя президента по Афганистану, активные боевые действия против регулярных правительственных войск и их западных союзников проходят примерно с июля по ноябрь. Затем начинается сезон терактов с целью напомнить о себе. Всё остальное время афганские «мирные крестьяне», из которых за 200–300 долларов талибы формируют свои подразделения, заняты на сельхозработах. Плодотворно выращивают опийный мак. Меняют автоматы на мотыги и обратно. Из таких же «крестьян» состоит мобилизационный резерв и второй по численности и влиянию террористической группировки – ИГИЛ. Ещё два года назад о ней было практически ничего не слышно, но за это время игиловцы смогли нарастить численность своих боевиков до 10 тысяч в «пиковый сезон».
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