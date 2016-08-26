Во Франции мусульманкам больше не посмеют запретить носить буркини

Французские полицейские больше не смогут запретить мусульманкам надевать буркини на пляж.

Государственный совет Франции признал в пятницу, 26 августа, запрет на ношение буркини, принятый ранее в городе Вильнев-Любе неподалеку от Ниццы, незаконным, сообщает BFMTV. На этой неделе сообщалось о том, что сотрудники полиции пытались заставить женщину снять буркини на пляже.

Напомним, бывший президент Франции Николя Саркози на днях заявил о том, что в случае победы на грядущих выборах он непременно запретит ношение буркини по всей стране.

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