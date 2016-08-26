В ООН заявили, что действия вооруженных сил Турции в Сирии - это вторжение.

В организации напомнили, что Анкара свои действия никак не координировала с ООН, сообщает ТАСС.

Заявление с довольно жёсткими формулировками сделал пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Напомним, утром 24 августа на территорию Сирии вошли турецкие танки и спецназ. Турецкая артиллерия атаковала позиции "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в России), которые были расположены в приграничном с Турцией городе Джараблус.

Одна из целей Анкары в Сирии - борьба с курдскими отрядами самообороны. Власти Турции требуют, чтобы курды ушли на восточный берег реки Евфрат.