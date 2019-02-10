Вопрос к Минпромторгу: кто получил откат с откатного запора?

Представители компании, объявившей скандальный тендер, заявили «Аргументам недели», что расценки были спущены сверху, из Минпромторга. Ранее АН рассказали о возможной коррупционной сделке по закупке батопорта севастопольского филиала предприятия «Звездочка».

«Весь вопрос не к филиалу», — было пояснено корреспонденту АН в ходе выяснения сути скандала с закупкой по предположительно баснословно завышенной цене: «В филиал спустили документы, филиал на этом основании и работает».

Поводом для комментария стал тендер севастопольского филиала оборонного предприятия «Звездочка». В ходе торгов был закуплен откатной запор (батопорт) для Севморзавода. Объявленная начальная цена контракта составила 228 694 997,60 рублей.

Эта стоимость может быть завышенной. Для сравнения цена батопорта у французов составляет 500 тысяч евро или 37,5 миллионов рублей. Таковы данные из релиза одной из компаний.

«Это закупка из федеральной целевой программы», — пояснили корреспонденту в севастопольском филиале «Звездочки»: «Цены никто не выдумывает. Мы их сами не определяем. Они спускаются нам утвержденные Минпромторгом в проекте».

По некоторым данным тендером уже заинтересовалась Генеральная прокуратура. Эта информация официально пока не подтверждена. АН ждет комментария из надзорного ведомства.

«Нам уже делали запрос, мы (все документы – прим. авт.) предоставили», — пояснили представители заказчика тендера корреспонденту АН. Прямого указания на то, что запрос пришел именно из прокуратуры не было. Это были слова в контексте обсуждения возможного интереса надзорных органов: «Прокуратура, вообще, не имеет права этим заниматься после проверки другого контролирующего органа. Процедура прошла проверку ФАС».

Тем не менее, если информация об интересе тендером со стороны Генеральной прокуратуры подтвердится Министерство промышленности и торговли РФ может попасть в крупный скандал.