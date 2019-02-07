В Севастополе оборонщики попались на коррупции?

Около 200 миллионов рублей, выделенные на реконструкцию Севастольского судоремонтного предприятия, могли быть похищены местным филиалом предприятия «Звездочка» по схеме завышения стоимости тендера.

Если пока еще предположения подтвердятся — это может быть громкий скандал в российской «оборонке». Поводом для него может стать тендер севастопольского филиала компании «Звездочка», который занимается модернизацией судоремонтного Севморзавода.

В прошлом году «Звездочка» объявила тендер о поставке откатного запора, так называемого батопорта. Объявленная начальная цена контракта составила 228 694 997,60 рублей.

Как пояснили АН специалисты, стоимость батопорта не может превышать 40 — 50 миллионов. Для сравнения в релизе французской компании Nantes Saint-nazaire port сообщается о затратах проекта строительства батопорта в размере 500 тысяч евро. На момент подготовки публикации эта сумма лишь немногим не дотягивала до 37,5 миллионов рублей.

Объявленная «Звездочкой» цена откатного запора выше французского больше, чем на 191 миллион рублей.

В настоящий момент в адрес компании «Звездочка» направлен запрос с просьбой разъяснить ситуацию. Запрос на комментарий также направлен в адрес прокуратуры. По имеющимся сведениям, надзорные органы уже заинтересовались скандальным тендером. Они пока не подтверждены.