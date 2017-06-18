Новейшая противоракета на испытаниях успешно поразила условную цель и вскоре усилит российскую противоракетную оборону, сообщает 18 июня Министерство обороны России. Пуск прошел на полигоне Сары-Шаган.

В присутствии представителей войск российских ПВО и оборонного комплекса новая противоракета успешно поразила учебную цель, так что испытания признаны успешными, сообщает сайт Минобороны РФ.

Система противоракетной обороны стоит на вооружении соединения ПРО.

Боевые характеристики российской системы ПРО позволяют защитить нашу страну от ракетно-ядерного удара и увеличить время живучести важнейших военных и государственных объектов.