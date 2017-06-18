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В России успешно прошли испытания "противоракеты" (ВИДЕО)

18 июня 2017, 08:04 [ «Аргументы Недели» ]

В России успешно прошли испытания "противоракеты" (ВИДЕО)
globallookpress.com
Новейшая противоракета на испытаниях успешно поразила условную цель и вскоре усилит российскую противоракетную оборону, сообщает 18 июня Министерство обороны России. Пуск прошел на полигоне Сары-Шаган.
В присутствии представителей войск российских ПВО и оборонного комплекса новая противоракета успешно поразила учебную цель, так что испытания признаны успешными, сообщает сайт Минобороны РФ.
Система противоракетной обороны стоит на вооружении соединения ПРО. 
Боевые характеристики российской системы ПРО позволяют защитить нашу страну от ракетно-ядерного удара и увеличить время живучести важнейших военных и государственных объектов.
 
 

 

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В России успешно прошли испытания "противоракеты" (ВИДЕО)

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Немецкий политик назвал Крым исконной российской территорией и осудил санкции

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Адвокат рассказала, кому выгодна подделка экспертизы по делу "пьяного" мальчика

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Министерство обороны РФ провело опрос россиян, предлагая им ответить на вопрос, испытывают ли они гордость за отечественные вооруженные силы. Большинство наших сограждан ответило на этот вопрос утвердительно.

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Июль возьмет свое - прогнозы синоптиков на лето

Большая часть июня уже позади, а намеков на летнюю погоду нет никаких. Май был признан самым холодным за более чем вековую историю, июнь выдался ему под стать. Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд уже устал отвечать на вопрос, наступит ли в этом году лето.

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В Новосибирске студент попал в реанимацию после экзамена

В Новосибирске студент попал в реанимацию после экзамена

Студент четвертого курса юридического факультета Новосибирского государственного университета накануне потерял сознание на экзамене. Одногрупники пытались привести парня в чувство, пока не приехали медики.

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Эксперты спрогнозировали самые популярные цвета автомобилей в ближайшие 5 лет

Эксперты спрогнозировали самые популярные цвета автомобилей в ближайшие 5 лет

Исследователи аналитической компании BASF составили прогноз относительно того, какие цвета автомобилей будут самыми популярными в ближайшие пять лет. Они учитывали последние тенденции в обществе, даже не касающиеся автомобильной сферы.

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На Чили обрушились аномальные снегопады, есть жертвы

На Чили обрушились аномальные снегопады, есть жертвы

В ночь на 17 июня в Чили внезапно вернулась зима: проливные дожди, а затем снегопады обрушились на побережье страны. Природный катаклизм оставил без жилья свыше трех тысяч человек, есть жертвы.

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Актёра Сергея Година покалечили в московском ресторане

Актёра Сергея Година покалечили в московском ресторане

На актера Сергея Година совершено нападение в московском ресторане "Чайхона" на Мясницкой улице, где он отдыхал в компании друзей. В результате актер получил тяжелую травму и порезы. Врач оказывают ему помощь.

//Новости Гнездо.ру

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Националисты блокировали центр Киева, чтобы помешать гей-параду

Националисты блокировали центр Киева, чтобы помешать гей-параду

Представители ЛГБТ-сообществ очень хотели бы пройтись парадом по Киеву, но им мешают националисты. До сих пор ни один гей-парад или выступление лесбиянок не обходилось без участия «Правого сектора».

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Сергей Ковалев проиграл Уорду нокаутом в пах (ВИДЕО)

Сергей Ковалев проиграл Уорду нокаутом в пах (ВИДЕО)

Беспрецедентное событие произошло сегодня в Лас-Вегасе. По факту именитый американский боксер победил россиянина Сергея Ковалева ударом ниже пояса. Именно на этом эпизоде рефери зафиксировал остановку боя

//В мире

Семерых пропавших американских моряков с эсминца нашли мертвыми

Семерых пропавших американских моряков с эсминца нашли мертвыми

Семеро американских моряков, пропавших после столкновения эсминца «Фитцджеральд» с филиппинским торговым судном, найдены мертвыми. До этого момента они считались пропавшими без вести.

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В центре Москвы столкнулось три автомобиля, есть пострадавшие

В центре Москвы столкнулось три автомобиля, есть пострадавшие

Сразу три легковых автомобиля попали в аварию в центре Москвы, на улице Новослободской. По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель «Мерседеса», который уходил от преследования экипажа ДПС.

//В мире

Церемония прощания с Колем впервые пройдет на общеевропейском уровне

Церемония прощания с Колем впервые пройдет на общеевропейском уровне

Глава еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил выдающиеся достижения Гельмута Коля, который при жизни был удостоен звания «почетный гражданин Европы», и после смерти «имеет право на европейскую церемонию прощания».

//В мире

В США задержали подозреваемых в убийстве школьника из России

В США задержали подозреваемых в убийстве школьника из России

В американском штате Мэриленд задержаны трое подозреваемых, которые могут быть причастны к убийству 18-летнего россиянина Артема Зиберова. Вместе с ним в машине был застрелен 17-летний Шади Ади Наджар.

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Церемония открытия Кубка конфедераций прошла незаметно - трибуны пустовали

Церемония открытия Кубка конфедераций прошла незаметно - трибуны пустовали

Церемония открытия Кубка конфедераций прошла незаметно: трибуны не ломились от зрителей, хотя на нее были приглашены более полутора тысяч артистов, среди которых Алсу, Сергей Лазарев, DJ Smash.

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Эксперты Trend Micro провели исследования приложений и программ для Android на их безопасность. Им удалось обнаружить 800 бесплатных приложений, содержащих вирус, который умудряется обходить все системы безопасности гаджетов.

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ЛНР обвиняет армию Украины в обстреле собственной территории

ЛНР обвиняет армию Украины в обстреле собственной территории

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Андрей Марочко в своем обращении СМИ заявил, что ВС Украины обстреливает свои территории с целью подрыва минских договоренностей.

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Советник Авакова обвинил «кремлевские руки» во взломе своего Instagram

Советник Авакова обвинил «кремлевские руки» во взломе своего Instagram

По словам Ильи Кивы, он стал жертвой хакеров, которые работают на Москву. Киберпреступники якобы взломали аккаунт советника главы украинского МВД в соцсети Instagram и разместили там фотомонтаж.

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Борцы с чудовищами: Россия превращается в Украину

Борцы с чудовищами: Россия превращается в Украину

Помимо тех, кто вышел за Алексея Навального на Тверскую в Москве, была у него и ещё одна группа поддержки; правда, не столь многочисленная. Речь – об украинских националистах, что собрались в Киеве с соответствующими лозунгами и плакатами.

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Замечательная актриса Александра Захарова отмечает 55-летие

Замечательная актриса Александра Захарова отмечает 55-летие

У одной из ведущих актрис Московского театра "Ленком", народной артистки России Александры Захаровой сегодня день рождения. Ей исполняется 55 лет. День рождения Александра Марковна встречает в кругу родных и друзей.

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Вокалист «Бригадного подряда» задержан на матче российской сборной в Петербурге

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Под Петербургом два грузовика сплющили "Ладу Калину"

Авария случилась во Всеволжском районе. Водитель самосвала врезался в стоящий на светофоре легковой автомобиль. Удар был настолько сильным, что легковушку в буквальном смысле расплющило о стоявший перед ней грузовик.

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Путин предрек ухудшение отношений с США после введения новых санкций

Путин предрек ухудшение отношений с США после введения новых санкций

Россия ответит на новые американские санкции только после того, как руководство Соединенных Штатов примет окончательное решение по данному вопросу. Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин.

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Водитель умер, ожидая своей очереди на российско-финской границе

Водитель умер, ожидая своей очереди на российско-финской границе

На российско-финской границе скончался водитель большегрузного транспорта. До пункта пропуска «Торфяновка» он не доехал 700 метров. Фура стояла в очереди из Финляндии в Россию.

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