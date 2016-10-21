ФАС: в «оборонку» поставляли иностранное оборудование под видом российского

В ходе проверки того, как проводится импортозамещение при поставках техники на оборонные предприятия страны, ФАС и Генпрокуратура нашли ряд нарушений.

Выяснилось, что некоторые российские поставщики, по сути, «маскировали» иностранное оборудование под российское. Они покупали технику, проводили с ней простые операции типа сборки-разборки, переклеивали лейблы или русифицировали, а затем поставляли в «оборонку» под видом отечественных. При этом никакой значимой модернизации с оборудованием не производилось, сообщает kommersant.ru.

В связи с этим начата проверка по целому ряду направлений. В том числе, расходование бюджетных средств, выделенных на инновационные проекты, достаточная загруженность производственных мощностей, уклонение заказчиков от приобретения российского оборудования.

Данные, полученные в ходе проверки, планируется передать в правительство и администрацию президента.

Напомним, что в России действует закон, по которому иностранное оборудование закупается для нужд "оборонки" и безопасности страны лишь в том случае, если в РФ нет их аналогов.