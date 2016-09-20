Президент РФ Владимир Путин с рабочим визитом посетил концерн "Калашников" в Ижевске, поздравив работников завода с Днем оружейника, и подшутил над очень серьезным рабочим. Видео шутки тут же попало в сеть.

Во время беседы с трудовым коллективом президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что концерн будет развиваться и что это будет вскоре основной причиной хорошего настроения у рабочих. Путин пообещал, что рабочие с радостью будут идти не только с работы, но и на нее. И в этот момент глава государства прервался, потому что столкнулся взглядом с очень серьезным рабочим. Путин пошутил, что, похоже, товарищ не верит сказанному.

Президент сообщил, что инвестиции в концерн составили более трех миллиардов рублей и вложения продолжатся.