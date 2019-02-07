В ООН обсудили НЛО над Пентагоном

Известный уфолог Скотт Уоринг опубликовал на своем официальном сайте видео выступления создателя международной платформы Galaktika Алии Прокофьевой на трибуне Организации Объединенных Наций.

В обращении Прокофьевой к членам организации речь шла о пирамидальном треугольнике, замеченном очевидцами парящим в течение длительного времени в небе над Пентагоном вечером 19 декабря 2018 года.

По словам футуролога, неопознанный летающий объект из металла, имеющий порядка 100 метров в диаметре, вращался вокруг своей оси на высоте около 500 метров над штаб-квартирой Министерства обороны США.

Как утверждает Прокофьева, группа экспертов NASA, специализирующаяся на приеме и обработке данных из космоса, получила входящие сигналы от объекта - зашифрованные данные, передаваемые объектом.

Все, что на данный момент известно об объекте, позволяет считать, что это - объект неизвестного происхождения. Предположительно, дружелюбный, поскольку агрессивных действий он не предпринимал.

Ранее ученые заявили о получении быстрых повторяющихся радиовсплесков - сигналов от источника FRB 180814.J0422+73. Точно такие же сигналы были получены от объекта, зависшего в воздухе над Пентагоном.

По мнению Скотта Уоринга, опубликовавшего видео выступления Алии Прокофьевой в ООН, уже тот факт, что в организации обсуждают появление НЛО над Минобороны США, говорит о реальности происходящего.

Уфолог заверяет, что видео - не подделка, а данные, просочившиеся в Сеть. Что касается расшифровки таинственного сигнала, его значение засекречено и не разглашается мировой общественности.

Напомним, 21 декабря прошлого года стало известно о том, что глава Пентагона Джеймс Мэттис уходит в отставку. По официальной версии, причиной стали разногласия с президентом США Дональдом Трампом.



