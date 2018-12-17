Ученые-физики придумали способ создания машины времени

Ученые-физики из Массачусетского университета придумали способ, как создать машину времени, чтобы переместить человека в прошлое. Общая теория относительности допускает существование замкнутых времениподобных кривых при специфических условиях, которые предотвращают нарушение принципа причинности. Но природа не допускает возникновения парадоксов из-за путешествия во времени.

Но, как решили физики, машину времени можно построить с помощью двух голых сингулярностей, сообщает издание Science Alert.

Но временные петли могут быть созданы, если в физической системе экзотической материи с отрицательной массой, существование которой во Вселенной не доказано.

Американские физики в своей новейшей работе показали, что в некоторых случаях петли времени могут образовываться без экзотической материи. Для этого необходимо расположить параллельно друг другу два сверхдлинных стержня, в центре которых находится сингулярность — точка с бесконечной плотностью, давлением и температурой.

В науке считается, что сингулярности находятся в центре черных дыр. Но в этом случае они должны быть закрыты горизонтом событий. Тогда между стержнями возникнет замкнутая времениподобная кривая.