Экс-спецагент США рассказал о живых инопланетянах

Специальный агент ВВС США Ричард Доти, ныне находящийся в отставке, заявляет, что пришельцы, которых извлекли из космического корабля после его падения в Розуэлле в 1947 году, были живы.

В 1980-х Доти являлся специальным агентом управления специальных расследований ВВС США (AFOSI), дислоцированных на авиабазе Киртланд в Альбукерке, штат Нью-Мексико.

В то время в его обязанности входили всевозможные мистификации и распространение ложной информации об НЛО и представителях внеземных цивилизаций, в частности.

По его словам, он и его коллеги сделали все, что было в их силах, чтобы находке в Розуэлле не узнали гражданские. Между тем, в космическом корабле находились существа около 120 см ростом.

Они были похожи на людей и, судя по тому, что в корабле отсутствовали какие-либо приборы, управляли своим космическим транспортом при помощи мысли.

Доти утверждает, что пришельцы получили ранения при падении и были увезены с места аварии военными. С тех пор их никто не видел, и об их дальнейшей судьбе никому не известно.

А вот известный уфолог Скотт Уоринг утверждает, что, несмотря на более чем полувековой промежуток времени, по крайней мере один из пришельцев все еще находится у ВС США.

Свои слова специалист подкрепляет видеозаписью, на которой запечатлен инопланетянин. Он подчеркивает, что данное видео было сделано задолго до эры всевозможных редакторов.

Пришельца на видеоролике Уоринг относит к типу "серых", которые живут много дольше остальных. Ученый считает, что пришелец будет находиться у военных, пока не найдет способ сбежать.







