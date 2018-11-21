На Марсе уфологи разглядели изображение Будды

Всемирно известный исследователь Скотт Уоринг, который занимается поиском доказательств внеземной жизни, при исследовании поверхности Марса наткнулся на необычный артефакт.

Уфолог увидел 8-километровую голову Будды. Он уверен, что результаты его исследований подтверждают теорию о влиянии инопланетян на культуру жителей Земли.

На снимке действительно можно рассмотреть профиль огромного мужчины: лысую голову, полные щеки, глаза, подбородок, ухо,.

Ранее сообщалось, что учеными обнаружены новые подтверждения существования разумной жизни на Красной планете. На последних снимках с космических аппаратов NASA специалистами были найдены руины древней крепости.