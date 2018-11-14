Ученые обнаружили на Марсе руины древней крепости

Учеными обнаружены новые подтверждения существования разумной жизни на Красной планете. На последних снимках с космических аппаратов NASA специалистами были найдены руины древней крепости.

Как сообщает новостной портал News.Bcm, на снимках видны руины сооружений, остатки каменной кладки и даже резьба на камне. Ученые считают, что руины некогда являлись крепостью.

Известный уфолог Скотт Уоринг, которому принадлежит авторство находки, уверен, что это неопровержимое доказательство того, что древние цивилизации когда-то жили на поверхности Марса.







