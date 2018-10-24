//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Актера из сериала «Друзья» заподозрили в краже ящика пива
- Гоген Солнцев в печали, ему изменила 63-летняя супруга?
- Сергей Шнуров намекнул на то, что действительно женился в четвертый раз
- Известный продюсер заявила, что у Бузовой нет голоса
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Непознанное 13+
Во время прямой трансляции с МКС в кадр попал аморфный НЛО
24 октября 2018, 17:15 [ «Аргументы Недели» ]
Во время онлайн-трансляции с Международной космической станции уфологии зафиксировали неопознанный летающий объект, постоянно меняющий форму. Запись была сделана сегодня, 24 октября.
Известный уфолог Скотт Уоринг рассказал, что первоначально объект был круглым, но затем, слегка сдвинувшись, изменил свою форму и стал походить на сигару.
Более тщательно изучить НЛО эксперту помешала заставка NASA, возникшая практически сразу после появления объекта. Уоринг подозревает, что агентство задействовало ИИ для фиксирования аномалий.
Однако непосвященным землянам знать об этом, разумеется, не положено. Как и о многих других вещах, происходящих на МКС и за ее пределами - в космосе.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Общество
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//Общество
Глава МЧС предложил рыбакам оплачивать свое спасение со льда
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
Минздрав поддержал повышение в 10 раз штрафа за продажу табака детям
//В мире
Мертвую россиянку пытались провезти на Украину, выдав ее за спящую
Клинтонам, Обаме и Соросу прислали по почте взрывные устройства
//Новости партнеров
//Здоровье
Нежелание вставать с кровати по утрам ученые признали заболеванием
//В мире
Доброволец рассказал об «огромном позоре» противостоящих ополчению Донбасса ВСУ
//Новости СМИ2
//В мире
Стало известно будущее ДНР и ЛНР после прихода к власти на Украине Тимошенко
У храма Гроба Господня в Иерусалиме полиция устроила драку со священниками
//Общество
//Новости Redtram
//Наука
ГД приняла в первом чтении проект бюджета РФ на 2019-2021 годы
//Общество
На Донбассе сотрудников фастфуда нарядили в бейсболки с Маккейном
//Общество
Комитет по финансам Госдумы запросил у ЦБ и АСВ информацию по ситуации с "Югрой"
//Культура
4-летний мальчик скончался на борту самолета, летевшего из Москвы в Душанбе
//В мире
Киевский аналитик обозначил основное условие прекращения конфронтации с Россией
//Политика
Депутат: "Россия сегодня обладает оптимальным количеством ядерного потенциала"
//В мире
Шойгу: Россия примет меры в случае размещения дивизии США в Польше
//Общество
//Общество
Глава МВД РФ обсудил в Баку борьбу с преступностью на приграничных территориях
//В мире
Трамп заявил, что заставил уважать США, введя торговые пошлины
//Политика
Российский эксперт высказался о грядущей встрече Путина и Трампа