Во время прямой трансляции с МКС в кадр попал аморфный НЛО

Во время онлайн-трансляции с Международной космической станции уфологии зафиксировали неопознанный летающий объект, постоянно меняющий форму. Запись была сделана сегодня, 24 октября. Опубликовано видео, как НЛО "атаковали" Лас-Вегас

Известный уфолог Скотт Уоринг рассказал, что первоначально объект был круглым, но затем, слегка сдвинувшись, изменил свою форму и стал походить на сигару.

Более тщательно изучить НЛО эксперту помешала заставка NASA, возникшая практически сразу после появления объекта. Уоринг подозревает, что агентство задействовало ИИ для фиксирования аномалий.

Однако непосвященным землянам знать об этом, разумеется, не положено. Как и о многих других вещах, происходящих на МКС и за ее пределами - в космосе.



