Во время миссии Apollo 17 астронавты запечатлели НЛО, сыгравший в прятки

В 1972 году в ходе миссии Apollo 17 астронавты, наблюдая за естественным спутником Земли, стали свидетелями появления НЛО. Информация об этом держалась в секрете более 40 лет.

В ходе наблюдений за небезызвестным космическим телом участники миссии заметили возле орбиты НЛО, набиравший скорость. Через несколько минут после появления он "спрятался" от астронавтов за Луной, оставив после себя след из космической пыли.

Участникам Аполлона-17 удалось запечатлеть НЛО на камеру, однако об НЛО на орбите Луны и его снимке общественности стало известно лишь через четыре с небольшим десятка лет, пишет OaNews.

Астронавты находились в космосе почти две недели. По возвращению на Землю NASA засекретило данные о проведенном полете и всю связанную с ним информацию. Участникам миссии было запрещено говорить об увиденном.

Уфолог Массимо Фратини подчеркивает, что космический корабль точно имел инопланетное происхождение, так как в то время ни одно земное устройство не было способно на облет Луны по ее орбите.