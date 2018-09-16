Уфологи: NASA тайно запустило спутник для поиска Нибиру‍

Известные уфологи сообщают, что поисками Нибиру занимаются в том числе и ученые NASA. Предполагается, что агентство запустило в космос спутник, который будет отслеживать сигналы планеты Х. Уфолог заснял на видео 37 НЛО около Луны

Накануне в Космос был запущен спутник NASA, предназначенный для точного измерения изменений в ледяных щитах Земли, ледниках, морском льду и растительности.

Однако конспирологи это объяснение категорически отвергают. По их мнению, все это - не более, чем отговорки. Целью спутника являются совершенно другие исследования.

В действительности зонд необходим для поиска Нибиру при помощи лазерного высотометра. Уфологи уверены, что если миссия завершится успешно, спутник получит поистине уникальные данные.

Официально Нибиру никто не ищет, ее местоположение остается тайной. Однако уфологи всерьез обеспокоены, и считают, что поводы для волнения есть и у национального космического ведомства США.