Уфологи уверены: на Землю высадились пришельцы с Нибиру

По словам очевидцев, 1 сентября над итальянским городом Эсперия неожиданно появился крупный светящийся объект, переливающийся огнями. Вызывает удивление, что это нечто застыло неподвижно. Уфолог считает, что Планета Х изменила траекторию из-за ракет NASA

Уфологи тут же сделали вывод, что это могли быть инопланетяне из Нибиру. Сообщается, что в этот же день жители Соединенных Штатов заметили еще одно НЛО в виде медузы, сообщает vistanews.ru.

Ранее в Интернете было выложено предсказание русского пророка Василия Монако о появлении в небе светила, которое вызовет пожары на Земле. Предполагается, что медиум имел в виду планету Нибиру, существование которой не доказано наукой.