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Уфологи уверены: на Землю высадились пришельцы с Нибиру
5 сентября 2018, 11:52 [ «Аргументы Недели» ]
По словам очевидцев, 1 сентября над итальянским городом Эсперия неожиданно появился крупный светящийся объект, переливающийся огнями. Вызывает удивление, что это нечто застыло неподвижно.
Уфологи тут же сделали вывод, что это могли быть инопланетяне из Нибиру. Сообщается, что в этот же день жители Соединенных Штатов заметили еще одно НЛО в виде медузы, сообщает vistanews.ru.
Ранее в Интернете было выложено предсказание русского пророка Василия Монако о появлении в небе светила, которое вызовет пожары на Земле. Предполагается, что медиум имел в виду планету Нибиру, существование которой не доказано наукой.
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