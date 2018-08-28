Пророчество русского монаха XVII века о «появлении Нибиру» опубликовали в сети

В блогосфере выложили предсказание русского пророка Василия Монако о появлении в небе светила, которое вызовет пожары на Земле. Предполагается, что медиум имел в виду планету Нибиру, существование которой не доказано наукой.

Из информации, опубликованной в интернете, следует, что Василий Монако жил в XVII веке на территории современной Московской области и являлся монахом. О пророчествах, сделанных экстрасенсом, общественность узнала после того, как их издал итальянский литератор Ренцо Башер.

Как пишет канал Secret Space в «Яндекс. Дзен», в одном из прогнозов Монако идет речь о появлении светила, из-за которого на Земле возникнут масштабные пожары. Монах полагал, что у человечества есть шанс выжить в этой катастрофе, если оно использует катакомбы.

Эксперты склонны думать, что медиум имел в виду планету Нибиру, говорится в процитированной заметке. Когда произойдет предсказанное Василием Монако событие, авторы канала не уточнили.