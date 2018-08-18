Уфолог считает, что Планета Х изменила траекторию из-за ракет NASA

Уфолог высказал предположение, что планета Нибиру не столкнулась с Землей благодаря NASA. Аэрокосмическому агентству удалось изменить траекторию Планеты Х, выпустив по ней секретные ракеты. Новая дата конца света названа учеными

Вероятно, что запуск произошел 14 августа, когда в небе наблюдалось аномальное падение метеоритов, передает VistaNews. Нибиру могла стать плацдармом для испытаний оружия США и показать готовность американцев противостоять угрозам извне. Возможно, что в операции участвовали несколько стран.

Кстати, уфологи установили место на нашей планете Земля, где люди с наибольшей вероятностью выживут в случае апокалипсиса.