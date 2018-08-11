Уфологи назвали место на Земле, где люди смогут выжить при апокалипсисе

Уфологи установили место на нашей планете Земля, где люди с наибольшей вероятностью выживут в случае апокалипсиса. Исландия станет единственным местом, где население выживет при прохождении рядом с Землей планеты-убийцы Нибиру.

Очередной датой апокалипсиса называют 16 августа 2018 года. Ученые уверены, что Нибиру уже почти приблизилась к Земле и наша планета под влиянием ее гравитации вот-вот сойдет с орбиты - впервые за 4,5 миллиарда лет - и начнет удаляться от Солнца. В Исландии находятся множество геотермальных источников, поэтому температура на этом участке суши опустится не так катастрофично.

Но спасение будет временным и в результате глобальных изменений климата погибнет все человечество, передает "Вечерняя Москва".