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Уфологи назвали место на Земле, где люди смогут выжить при апокалипсисе
11 августа 2018, 08:09 [ «Аргументы Недели» ]
Уфологи установили место на нашей планете Земля, где люди с наибольшей вероятностью выживут в случае апокалипсиса. Исландия станет единственным местом, где население выживет при прохождении рядом с Землей планеты-убийцы Нибиру.
Очередной датой апокалипсиса называют 16 августа 2018 года. Ученые уверены, что Нибиру уже почти приблизилась к Земле и наша планета под влиянием ее гравитации вот-вот сойдет с орбиты - впервые за 4,5 миллиарда лет - и начнет удаляться от Солнца. В Исландии находятся множество геотермальных источников, поэтому температура на этом участке суши опустится не так катастрофично.
Но спасение будет временным и в результате глобальных изменений климата погибнет все человечество, передает "Вечерняя Москва".
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