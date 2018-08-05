Новая дата конца света названа учеными

Учёные все также пугают, что планета Х, которую пока не зафиксировал ни один телескоп, стремится к Земле и вот-вот уничтожит её. Новой датой «конца света» названо 16 августа.

Экс-сотрудник Геологического ведомства США Итан Троубридж заявил, что планета Нибиру поубивала все, что можно, на Красной планете, а теперь устремилась к Земле. Он отмечает, что на приближение смертоносной планеты указывают погодные и климатические факторы, тайфуны и землетрясения, цунами и странные астрономические явления, передает Южный Федеральный. 10 августа уже проснется Йеллоустоун, людей захлестнет лавой и водой, в конечном итоге на земле не останется жизни.

Некоторые из коллег Троубриджа все же верят, что часть населения Земли сможет выжить. Есть и такие, которые полагают, что человечество погибнет не из-за Нибиру, а из-за хвоста гигантской кометы под названием «Невероятный Халк».