Уфологи над горами Мексики обнаружили необычной формы НЛО
10 июня 2018, 21:40 [ «Аргументы Недели» ]
На территории мексиканской столицы местные уфологи в горах запечатлели на видео необычный НЛО, вероятно внеземного происхождения. Видео, сделанное очевидцами, опубликовано в Сети.
Вначале корабль инопланетян был почти прозрачным и сливался с облаками, сообщает VistaNews. Зависнув над вершиной горы, НЛО неожиданно на большой исчез из зоны видимости.
Ранее сообщалось, что возле Солнца движется неопознанный летающий объект, размеры которого превосходят параметры Юпитера. Такое заявление сделали любители уфологии, изучившие снимки, переданные на Землю космическим аппаратом SOHO.
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