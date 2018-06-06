НЛО размером больше Юпитера разглядели возле Солнца уфологи

Возле Солнца движется неопознанный летающий объект, размеры которого превосходят параметры Юпитера. Такое заявление сделали любители уфологии, изучившие снимки, переданные на Землю космическим аппаратом SOHO.

Исследователи-энтузиасты утверждают, что форма НЛО напоминает три огромных собранных кольца. Согласно одному из предположений, данный объект изготовлен представителями инопланетных цивилизаций и представляет собой коллектор, собирающий плазму, пишет mir-znaniy.com.

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что на территории Австралии якобы были обнаружены фрагменты потерпевшего крушение корабля пришельцев.