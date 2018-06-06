//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Андрей Разин рассказал о беде с солисткой группы «Фристайл» Ниной Кирсо
- Поклонники Андреевой и Бондарчука обратили внимание на просторный наряд актрисы
- Артист Дмитрий Певцов скорбит по погибшему сыну. Даниилу исполнилось бы 28 лет
- Сестра Жанны Фриске рассказала подписчикам, что иногда носит ее вещи
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
- Биоклад лёгок и удобен в применении на вашем дачном участке
- В основном в наших огородах выращивают 9 видов капусты
//самое читаемое
//Непознанное 13+
НЛО размером больше Юпитера разглядели возле Солнца уфологи
6 июня 2018, 16:12 [ «Аргументы Недели» ]
Возле Солнца движется неопознанный летающий объект, размеры которого превосходят параметры Юпитера. Такое заявление сделали любители уфологии, изучившие снимки, переданные на Землю космическим аппаратом SOHO.
Исследователи-энтузиасты утверждают, что форма НЛО напоминает три огромных собранных кольца. Согласно одному из предположений, данный объект изготовлен представителями инопланетных цивилизаций и представляет собой коллектор, собирающий плазму, пишет mir-znaniy.com.
Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что на территории Австралии якобы были обнаружены фрагменты потерпевшего крушение корабля пришельцев.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
Путин дал интервью Медиакорпорации Китая перед визитом в КНР
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Выложены кадры учений приготовившейся к вторжению Украины армии ЛНР
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Украина считает, что без "Антонова" Россия Ан-124 "Руслан" не потянет
Поклонники Андреевой и Бондарчука обратили внимание на просторный наряд актрисы
//Общество
//Новости партнеров
//Общество
//В мире
//В мире
Комитет Рады предложил запретить трансляцию ЧМ-2018 на Украине
//В мире
Нидерланды отказались привлекать Украину к ответственности за крушение МH17
//Новости СМИ2
//Общество
//В мире
//В мире
Командир батальона ДНР "Спарта" попал в ДТП и находится в тяжелом состоянии
//Новости Redtram
//Культура
//live
«Пока мы не можем выдернуть и осудить ни Сороса, ни Хиллари Клинтон...»
//Спорт
//Общество
//В мире
//Мнение
Леонид Слуцкий: "Необходимо сформировать круг друзей и партнеров России"
//Общество
Ученые выявили, какая песня может помочь при спасении жизни человека
//В мире
//В мире
ЦБ отозвал лицензию у ростовского «Русского национального банка»
//Спорт
//Общество
Уральские спасатели записали на видео обращение к Путину по поводу пенсии
//Общество
«Яндекс.Маркет» придумал, как не сойти с ума от выбора товаров
//Политика
//В мире
Раскрыты настоящие потери воюющих против ополченцев Донбасса ВСУ