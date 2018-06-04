Уфологи нашли в Австралии разбившийся НЛО

Житель Австралии предоставил фотографии якобы потерпевшего крушение корабля инопланетян в одном из регионов страны. По его словам, объект расположен в лесу и его никто не видел.

Как сообщает австралиец, снимки инопланетного корабля ему передал друг, который живет недалеко от места происшествия, сообщает ʺРоссийский Диалогʺ.

Уфологи выражают надежду, что эту находку местные власти засекретить не смогут.

Ранее сообщалось, что Государственная комиссия Турции, проанализировав видеоролик с НЛО, зависшего над территорией страны в 2009 году, подтвердила его подлинность.