СМИ: Госкомиссия Турции признала подлинным видео с НЛО
4 июня 2018, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]
Государственная комиссия Турции, проанализировав видеоролик с НЛО, зависшего над территорией страны в 2009 году, подтвердила его подлинность. На видео виден летающий дискообразный объект с двумя силуэтами.
Большинство специалистов скептически отнеслись к видеоматериалу, но Совет по научно-техническим исследованиям Турции решил провести экспертизу. В результате выяснилось, что запись подлинная и никто ее не монтировал, сообщает "Земля. Хроники жизни". Как заключили эксперты, исследуемый аппарат не соответствовал ни одному из на то время известных воздушных кораблей, использующих земные технологии.
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