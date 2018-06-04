СМИ: Госкомиссия Турции признала подлинным видео с НЛО

Государственная комиссия Турции, проанализировав видеоролик с НЛО, зависшего над территорией страны в 2009 году, подтвердила его подлинность. На видео виден летающий дискообразный объект с двумя силуэтами.

Большинство специалистов скептически отнеслись к видеоматериалу, но Совет по научно-техническим исследованиям Турции решил провести экспертизу. В результате выяснилось, что запись подлинная и никто ее не монтировал, сообщает "Земля. Хроники жизни". Как заключили эксперты, исследуемый аппарат не соответствовал ни одному из на то время известных воздушных кораблей, использующих земные технологии.