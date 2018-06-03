Уфологи показали активность НЛО около Луны

Американские уфологи сообщают о неких НЛО, которые были замечены у естественного спутника Земли. Видеодоказательства присутствия летающих объектов было размещено на YouTube. Житель Китая снял на видео падение неопознанного небесного тела

Все летательные аппараты имеют разную форму и ярко светятся. Уфологи высказали предположение, что НЛО заряжаются энергией от Луны.