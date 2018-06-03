Уфологи показали активность НЛО около Луны
3 июня 2018, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]
Американские уфологи сообщают о неких НЛО, которые были замечены у естественного спутника Земли. Видеодоказательства присутствия летающих объектов было размещено на YouTube.
Все летательные аппараты имеют разную форму и ярко светятся. Уфологи высказали предположение, что НЛО заряжаются энергией от Луны.
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