Туристка уверяет, что засняла на видео детенышей лох-несского чудовища
30 марта 2018, 08:27 [ «Аргументы Недели» ]
Туристка из США Дакота Фрэндсен утверждает, что ей удалось заснять детенышей лох-несского чудовища. По словам женщины, она внезапно увидела, как из озера вынырнули сразу три странных существа.
Фрэндсен подчеркнула, что одна из фигур в длину достигала 12 метров, а ее кожа была окрашена в серый цвет, как шкура бегемота, передает портал "Свободная пресса". За крупным чудовищем по глади озера Лох-Несс, как сообщает туристка, плыли два поменьше.
Мнение пользователей сети разделилось. Некоторые пришли в восторг, получив еще одно доказательство существования уникального существа. Другие же полагают, что по воде плыла стая уток, отмечает Vladtime.ru.
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