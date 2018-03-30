Туристка уверяет, что засняла на видео детенышей лох-несского чудовища

Туристка из США Дакота Фрэндсен утверждает, что ей удалось заснять детенышей лох-несского чудовища. По словам женщины, она внезапно увидела, как из озера вынырнули сразу три странных существа.

Фрэндсен подчеркнула, что одна из фигур в длину достигала 12 метров, а ее кожа была окрашена в серый цвет, как шкура бегемота, передает портал "Свободная пресса". За крупным чудовищем по глади озера Лох-Несс, как сообщает туристка, плыли два поменьше.

Мнение пользователей сети разделилось. Некоторые пришли в восторг, получив еще одно доказательство существования уникального существа. Другие же полагают, что по воде плыла стая уток, отмечает Vladtime.ru.